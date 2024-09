Gratta e vinci ogni lasciata è persa ma non sempre

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 22 settembre 2024), perde e vince al tempo stesso: questa storia potrebbe sembrarvi incredibile, ma sappiate che non lo è. Potremmo tirar fuori una marea di proverbi che dicono, in linea di massima, la stessa cosa. Ne abbiamo scelto uno, però, non fosse altro perché spiega egregiamente un concetto piuttosto ricorrente nella vita di tutti i giorni. L’adagio in questione recita, testualmente, chee cheoccasione perduta, sostanzialmente, non tornerà mai indietro. Non si ripeterà, sebbene in alcuni casi lo si desideri perché la si è sciupata, insomma. Una storia incredibile arriva dall’Arkansas (Instagram) – Ilveggente.itQuesto proverbio ha senz’altro ragione, ma è bene sottolineare immediatamente che nonè così. Per un’occasione, a volte, ne si afferra una che è infinitamente più grande ed importante.