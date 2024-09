Emergenza maltempo la mappa delle fragilità | Rischio alto nelle valli romagnole non è sufficiente pulire i fiumi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Esiste unadelper le alluvioni? “Certo, nella nostra regione la cartografia è un’eccellenza – risponde Paride Antolini, presidente dell’Ordine dei geologi dell’Emilia-Romagna – Un fiume ha la parte montana, l’uscita a valle e il tratto in pianura: questa è la distinzione, solo che si tratta di interventi complicati. Io vengo additato come ambientalista, ma alle persone vanno dette le cose come stanno. Bisogna capire che possiamo ridurre il, ma non azzerarlo del tutto”. Quali gli interventi prioritari? “La pulizia deiva bene, ma non basta. Servono interventi strutturali e molti soldi”.Quanti? “Cinque, 10 o 20 milioni non sono sufficienti. Sono opere importanti: spostare gli argini, realizzare casse di espansione, controllare le tracimazioni. Un anno e mezzo non basta, servono decenni.