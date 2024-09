Diretta F1 Gp Singapore oggi | tutti a caccia di Norris Missione rimonta per le Ferrari Gara live dalle 14

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024 – Servirà un’impresa allanel Gran premio didi Formula 1. Tutte le buone sensazioni della vigilia sono state spazzate via da una qualifica disastrosa, con Charles Leclerc e Carlos Sainz finiti in quinta fila, rispettivamente in nona e decima posizione. E in un circuito cittadino come quello di Marina Bay, partire così indietro significa in pratica dire quasi addio all’obiettivo podio. Ma laè comunque lunga, le Rosse – prima dell’incredibile Q3 – hanno dimostrato di avere un buonllo di competitività e quindi c’è almeno l’obbligo di provarci. Davanti sarà sfida tra la McLaren di un super Lando, protagonista di una pole capolavoro, e Max Verstappen che si è ritrovato al volante della sua Red Bull.