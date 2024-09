Crollo a Saviano | individuato il cadavere della nonna dei bimbi morti

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di domenica 22 settembre 2024)È statopoco fa anche ildonna più anziana finita sotto le macerie nella palazzina crollata a. I vigili stanno lavorando per estrarre il corpo senza vita mentre si lavora per cercare l’ultima dispersa. I vigili del fuoco stanno impiegando alcune sonde munite di telecamere per proseguire nella ricerche e continuano a scavare a mano, anche per scongiurare rischi di ulteriori crolli. Sul posto è presente il procuratoreRepubblica di Nola Marco Del Gaudio. Nepalazzina avvenuto in seguito ad una esplosione questa mattina poco dopo le 7, sonodue bambinifamiglia, Non ce l’ha Giuseppe, di 6 anni e Autilia la bimba di 4 anni. Salvo il padre, Antonio Zotto ed un fratellino di 2 anni. Antonio Zotto è ricoverato con gravi ustioni sul corpo al Cardarelli di Napoli, il bimbo di 2 anni al Santobono.