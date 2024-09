Campeggio vista mare a Ostia aumentano camper e tende sul lungomare

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 22 settembre 2024)abusivo sul lungodi, decine ditra piazzale Magellano e piazza Sirio: residenti infuriati E’ bastato un sabato di sole e grande caldo, per vedere un aumento deie lesul lungodi. Non solo una situazione che riguarda le persone in emergenza abitativa, ma anche presunti turisti che coi propri mezzi sosterebbero in strada per non pagare le notti all’interno delle aree attrezzate nel X Municipio di Roma Capitale. Una vicenda arrivata ormai al limite, coi residenti costretti a vedere dalle finestre delle scene indegne e con protagonisti questi “turisti”.sul lungodiLa situazione non è semplice, nonostante il X Municipio di Roma Capitale sia al corrente dello stato di degrado del lungodiper la presenza di, roulotte e tendopoli.