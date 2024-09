Agrifish Confagricoltura | Non perdiamo le risorse per lo sviluppo rurale

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di domenica 22 settembre 2024)sollecita le istituzioni all’estensione della finestra temporale per poter adoperare i fondi a disposizione per loNell’ambito del Consiglio “Agricoltura e pesca”, che si riunirà domani a Bruxelles,chiede di affrontare il tema delleper lo, sollecitando le istituzioni all’estensione della finestra temporale per poter adoperare i fondi a disposizione. La normativa prevede che siano spese entro il 31 dicembre 2024 le somme impegnate nel 2021. La Confederazione chiede la deroga di un anno, per non perdere questefondamentali. Portando la scadenza al 31 dicembre 2025, si agevolerebbero le imprese agricole che hanno attraversato un lungo periodo di criticità.