AEW | Nigel McGuinness è impaziente Danielson tornerà a Grand Slam?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 22 settembre 2024) Bryanha difeso con successo il titolo di AEW World Champion dall’assalto di Jack Perry ad AEW All Out. Dopo il match ha subito il tradimento dei suoi oramai ex compagni di stable Claudio Castagnoli e Jon Moxley, che insieme a PAC lo hanno lasciato esanime al centro del ring, dopo averlo soffocato con una busta di plastica, il tutto sotto gli occhi di un impotente Wheeler Yuta.era schedulato per difendere di nuovo il titolo contro Darby Allin nell’episodio speciale di Dynamite, ma complice il suo status non definito in seguito alla vicenda di All Out, Moxley ha colto l’opportunità di sfidare Allin con in palio la title shot per la cintura di