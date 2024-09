WWE | LA Knight rischia tanto ma alla fine si salva contro Andrade

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 21 settembre 2024) La scorsa settimanaha sconfitto Carmelo Hayes nella loro quinta sfida, non l’ultima tra i due, e si è guadagnato una title shotlo US Champion LA. Il messicano non ha dovuto attendere per lottare per il titolo e stanotte il matchLAha aperto la puntata di SmackDown. Rispetto dopo un gran match L’inè partito su buoni ritmi, tenuti poi durante l’arco del match conche ha regalato spettacolo con le sue manovre aeree e ha messo molto in difficoltà il campione, andando più volte a pochi decimi di secondo dvittoria. LAin alcuni frangenti è sembrato non avere armi per rispondere all’avversario, ma dopo aver incassato a luungo è riuscito a dare una svolta al suo match e dopo un paio di tentativi ha messo a segno la BFT decisiva.