Tale e Quale Show 2024 | Feisal Bonciani vince la prima puntata

(Di sabato 21 settembre 2024) La quattordicesima edizione diparte con la vittoria di. L’attore fiorentino è riuscito a piazzarsi in cima alla classifica dellagrazie all’imitazione di Bruno Mars in Uptown Funk.: le performance dellaNellala classifica è stata determinata dalla giuria fissa composta da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e la new entry Alessia Marcuzzi, affiancata dal quarto giurato ‘occasionale’ Stefano De Martino.ha ottenuto il punteggio più alto da Marcuzzi, De Martino e Panariello, mentre Malgioglio l’ha messo secondo, preferendogli la Arisa in Meraviglioso amore mio di Verdiana, che si è classificata al secondo posto. Terza piazza per Massimo Bagnato e il suo Fred Buongusto in Tre settimane da raccontare.