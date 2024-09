Rete di spioni è evidente De Raho? Imbarazzante | dossieraggio D' Attis picchia durissimo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) A Palazzo San Macuto, sede della commissione parlamentare Antimafia, la parola d'ordine è: aspettare l'udienza del Riesame del 23 settembre, quella che riguarda i due principali indagati per il presuntoai danni del centrodestra, il finanziere Pasquale Striano e l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati. «È nostra intenzione andare fino in fondo nella ricerca dei mandanti e del movente», rassicura Mauro D', deputato azzurro nonché vicepresidente di maggioranza dell'organismo parlamentare guidato da Chiara Colosimo.Come intendete farlo? «Noi abbiamo sempre detto che vanno sentiti tutti i protagonisti di questa vicenda. Come Forza Italia infatti abbiamo chiesto di audire Striano e Laudati, senza intralciare il Riesame, e poi siamo tutti d'accordo a risentire il procuratore Cantone che sta indagando e anche il procuratore Melillo».