Politano | Potevamo fare di più ma abbiamo dimostrato di saper soffrire

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 21 settembre 2024) Le parole di Matteoa DAZN dopo Juventus-Napoli Matteo, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del pareggio contro la Juventus all’Allianz Stadium. L’attaccante ha analizzato la prestazione della squadra, riconoscendo che in fase offensiva si potevaqualcosa di più, ma ha sottolineato l’importanza di non aver subito gol. Le difficoltà contro la difesa della Juventusha spiegato come il Napoli abbia trovato difficoltà ad attaccare la linea difensiva bianconera:“qualcosa di più in fase offensiva, soprattutto nel primo tempo.avuto 2-3 situazioni chesfruttare meglio, ma siamo comunque contenti di non aver subito gol e di averdi