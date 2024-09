Pedoni sempre più a rischio anche sulle strisce | 485 morti in un anno I numeri a Milano e in Lombardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Ogni ora in Italia vengono investiti duee lepedonali sonopiù insicure 175lo scorso. Sono tra le cifre del settimo rapporto Asaps sugli incidenti connel 2023, elaborato grazie ai dati Istat. Il numero di decessistrade, 485, è lo stesso dell'precedente (314 uomini e 171 donne), ma sono aumentati i feriti,con danni permanenti, passati da 19.062 a 19.691, mentre nel 2021 -però caratterizzato dalla pandemia e relative restrizioni - erano stati 16.693. Gli investimenti disono stati 18.483. Tra le vittime12 minori e 314 'over 65'. In retrospettiva, in Italia, tra il 1991 e il 2023 sono24.420e ne sono rimasti feriti più di 627mila, “come tutti gli abitanti di Palermo”, sottolinea l'analisi dell'Associazione sostenitori della Polstrada.