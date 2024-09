Paura a Botteghino La scuderia sommersa | I cavalli sono salvi ma è tutta una palude

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Tantissime persone, perla giornata di ieri, non appena le piogge hanno lasciato il territorio, siadoperate per dare una mano adi Zocca, la frazione pianorese sulle rive dello Zena che, come a maggio 2023, è divenuta in poche ore un’estensione del letto del fiume. Giardini sepolti dal limo, cantine allagate, interi piani di abitazioni faticosamente risistemate nuovamente da ricostruire. Alcuni signori passeggiano, cogliendo da terra rami di legno, trascinati via dalla piena del torrente e sorridono, con amarezza: "Ci vengano a dire qualcosa, ora, che stiamo spostando questi legni. Mesi fa facevano le multe se qualcuno si adoperava per pulire gli argini del fiume. Cosa che avrebbero dovuto fare le istituzioni ed evidentemente non hanno fatto".