MotoGP GP Emilia Romagna Bagnaia | Felice di aver dato il 100%

(Di sabato 21 settembre 2024) “Oggi volevo dare ile sonodi esserci riuscito. Il passo gara mio e di Martin è stato incredibile. Abbiamo fatto dei tempi impensabili due settimane fa. La partenza non è stata buona e il recupero è stato tosto, ma alla fine ho accorciato il gap su Martin“. Sono queste le parole di Francescodopovinto la gara sprint del Gran Premio dell’, in scena sul circuito di Misano. “Oggi non sono riuscito a rimanere totalmente concentrato. Prima di quell’errore alla curva 13, ho saputo die il track limits warning. Forse potreisprecato una grande occasione nella Sprint di oggi, ma domani troveremo il modo di portare a casa la vittoria“, commenta invece Jorge Martin, secondo sul podio.