MotoGp Bagnaia trionfa nella gara Sprint a Misano in rimonta su Martin Terzo Bastianini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Peccoha vinto ladel Gp dell’Emilia Romagna davanti a Jorge. Il pilota della Ducati ufficiale parte male, poisul diretto avversario per la conquista del titolo iridato e lo passa sfruttando un suo errore. Così guadagna 3 punti in classifica portandosi a -4 dalla vetta del motomondiale. Sulgradino del podio arriva Enea, seguito da Marc Marquez e Pedro Acosta. Poi Binder, Quartararo, Bezzecchi, Morbidelli e Vinales decimo. “Ci ho provato a dare il 100% e credo di esserci riuscito. Dopo la partenza non è stato facile recuperare e superare di nuovo, dopo le cose sono andate meglio. Comunque è stato incredibile, abbiamo guidato costantemente sotto ai tempi che avevamo immaginato”, è stato il commento didopo il successo.