Mantova carabinieri e finanzieri passano al setaccio la zona della stazione | controlli perquisizioni e dosi di droga sequestrate

(Di sabato 21 settembre 2024), 21 settembre 2024 – Nove pattuglie, fra, Guardia di finanza e Polizia locale hanno passato alvenerdì pomeriggio. Un’operazione straordinaria di controllo del territorio coordinata dalla Prefettura, e che nasce dagli impegni presi in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Lapresa di mira dalle pattuglie è stata quella compresa fra i giardini Nuvolari e viale Pra. Identificazione delle persone, e nei casi in cui si è reso necessario,personali hanno contraddistinto l'intervento di agenti,. Controllate complessivamente 23 persone: due sono state deferite in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, mentre altri quattro soggetti sono stati segnalati alla Prefettura in quanto assuntori di