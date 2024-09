LIVE MotoGP GP Emilia-Romagna 2024 in DIRETTA | Bagnaia ha ripreso Martin è bagarre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE QUALIFICHE DI F1 DALLE 15.00 -9 Il problema è che, come spesso succede, hanno lo stesso passo. Quindi pensare ad un sorpasso è davvero complicato. Bisogna prendersi dei rischi. -10 Attenzione a Marquez che si trova a 6 decimi da Bastianini. -10 SI RIAVVICINA! 4 decimi da! Fa più fatica Bastianini, 3° a 1.3 dalla vetta. -11 Track limit warning per Bastianini. -11 Guadagna un decimoe si porta a 0.6 dallo spagnolo. 13° Di Giannantonio, 17° Marini. -12al comando davanti a, Bastianini, Marquez, Acosta, Binder, Quartararo, Bezzecchi, Morbidelli e Vinales. -12ha già messo un’ipoteca sulla sua terza vittoria di fila in una Sprint a Misano. Ha 7 decimi di vantaggio su. Non è facile andare a colmare il gap.