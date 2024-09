La Yuasa Battery va ko nel test contro Latina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Ultimoufficiale andato in scena giovedì seraCisterna da parte dellaGrottazzolina, prima dell’esordio ufficiale in Superlega, data sul calendario da fissare il prossimo 29 settembre quando al Pala Savelli sarà di scena Monza. Iniziativa voluta dal Comitato Fipav Abruzzo che ha ospitato due protagoniste della prossima Superlega appunto come Cisterna e Grottazzolina per un antipasto gustoso della prossima stagione della massima serie di volley maschile. Unche ha visto prevalere Cisterna in tre set con Grotta ancora una volta arrivata sempre punto a punto nei primi parziali, mancando la stoccata decisiva in particolare nel secondo set, con tanto di set point sciupati.