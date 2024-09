La rivincita dei PIIGS e l’arrivo dei FROGS?

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 21 settembre 2024) Ve lo ricordate il terribile acronimo coniato dalla stampa economica anglosassone nel 2008 che raggruppava i 5 paesi “deboli” della zona Euro? Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna. Bene, una quindicina di anni dopo queste nazioni si sono prese una belladobbiamo proprio dire. Non ci credete? Negli anni dal Covid in avanti sono state fra le economie più dinamiche dell’Eurozona. Grecia e Portogallo in particolare sono state capaci di crescere a velocità più che doppie rispetto alla media grazie a dinamiche interne frizzanti, riforme, rilancio di settori, crescita del turismo. Poi sono venute fuori l’Italia e la Spagna. Questo grafico di Oddo BHF ci mostra bene la grande differenza di crescita. Il livello dei tassi di interesse che questi paesi devono pagare per finanziarsi è tornato in o sotto la media dell’Eurozona.