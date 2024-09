Kevin De Bruyne potrebbe essere coinvolto dopo la preoccupazione per l’infortunio

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-09-20 14:43:06 Il centrocampista del Manchester CityDenon è stato ancora escluso dalla decisiva partita di Premier League di domenica contro l'Arsenal. Il nazionale belga è stato sostituito a metà tempo nella partita pareggiata mercoledì sera contro l'Inter a causa di un problema all'inguine, ma Pep Guardiola ha dichiarato cheancoradisponibile per la visita dei Gunners. "Oggi si sente un po' meglio, ma vedremo domani", ha detto il tecnico del City. "." Nelle ultime due stagioni, il City e l'Arsenal hanno concluso rispettivamente al primo e al secondo posto in Premier League e non sarebbe una sorpresa se alla fine si ritrovassero ancora una volta a lottare per la supremazia.