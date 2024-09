Juventus-Napoli 0-0 Conte | Moderatamente soddisfatto possiamo fare meglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) “Il mio timore oggi era la fase difensiva, invece siamo stati molto bravi. Davanti, abbiamo ampi margini di miglioramenti. So le difficoltà a pareggiare in casa contro la, avevo chiesto continuità di risultato e c’è stata una buona prova sotto l’aspetto dell’attenzione. Ma”. Lo ha detto l’allenatore del, Antonio, a Dazn dopo il pareggio contro la: “Il cambio di sistema nasce dal fatto che alla fine del mercato sono arrivati McTominay e Gilmour, inoltre è stato reintegrato Folorunsho per cui ora abbiamo un centrocampo forte e da sfruttare. Questo sistema ci tornerà utile sicuramente, è nelle corde di questa squadra”. Ancora sul modulo: “L’allenatore bravo è quello che si adatta alle caratteristiche dei giocatori, sviluppando delle idee.