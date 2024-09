I precedenti E’ il quinto confronto tra le due squadre Nel settembre di 10 anni pioggia di gol | 6-1

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Quello di domenica allo stadio Franchi sarà ilincrocio ufficiale tra Robur e Flaminia. Il destino dei bianconero e dei laziali si era infatti incrociato per la prima volta nella stagione 2014/2015 quando la squadra di Morgia ebbe la meglio sia all’andata che al ritorno. Nella sfida giocata nel Lazio, il 212014 finì 6-1 per Minincleri (autore di una doppietta ed attuale allenatore dell’Ostiamare) e compagni. Gli altri gol furono di Crocetti, Titone, Vianello e Santoni. Per i padroni di casa in rete Polidori, che segnerà al Siena anche con le maglie di Rimini ed Arezzo e che poi nella stagione 19/20 ha militano in bianconero nei primi mesi senza incantare.