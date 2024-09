F1 Max Verstappen | Contento della prima fila domani possono succedere tante cose

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) La reazione del campione. Nel momento più delicatostagione, dopo due GP deludenti ed un pessimo venerdì, Maxbatte un colpo e si aggiudica una preziosa seconda posizione nelle qualifiche per il Gran Premio di Singapore 2024, diciottesimo round del Mondiale di Formula Uno. L’olandeseRed Bull ha realizzato un giro di alto profilo in Q3, a due decimi dalla pole position di Lando Norris ma davanti a entrambe le Mercedes. “Credo che tutta la sessione di qualifica sia andata piuttosto bene. Siamo riusciti a migliorare la macchina tentativo dopo tentativo, dalla FP3. Sonodi essere inse vediamo da dove siamo partiti ieri. Il Q2 è stato duro, poi in Q3 c’è stato il mio giro cancellato per la doppia bandiera gialla e tutti avevamo un solo tentativo, quindi non volevo strafare e ho provato a restare nei limiti.