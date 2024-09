Eventi caccia alle case in affitto anche in inverno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Non più solo ‘affitti estivi’, ma ‘casa vacanze’, la spiaggia di velluto diventa appetibilein. Non si erano mai viste fino ad ora proposte diinin città per il periodo delle festività natalizie: da sempre dopo il primo week-end di settembre, la spiaggia di velluto assume il suo aspetto invernale, ma quest’anno ci sono abitazioni offerte intemporaneo per trascorrere le vacanze di Natale. Non è ancora noto il cartellone degli, ma quello che è certo è che il Capodanno in piazza sarà affidato a un’emittente radiofonica: concerti e grandi ospiti in piazza Garibaldi, ma non c’è solo la festa di Capodanno, l’Amministrazione lavora da tempo ad un cartellone ricco di iniziative per far vivere il centro storicofuori stagione.