Aggredita due volte in reparto Empoli la testimonianza choc di una Oss

(Di sabato 21 settembre 2024)(Firenze), 21 settembre 2024 – Il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc) non è uncome tutti gli altri. Aggressioni fisiche e minacce verbali sono diventati ormai all’ordine del giorno. I professionisti che lavorano nel delicato campo della salute mentale sanno bene che, nei reparti psichiatrici quello che li attende ogni giorno è uno dei compiti più delicati che esista nel nostro sistema sanitario. Ma la situazione si è decisamente aggravata a causa delle carenze presenti negli organici e nelle strutture ospedaliere. E se guardiamo ai casi degli ultimi mesi, ci rendiamo conto che paura e terrore, da parte in particolare di infermieri e operatori socio sanitari sono più che giustificati. Elvira Cecere, 51 anni, Oss dal 2001 lavora al San Giuseppe in Spdc dal 2020.