Ultime Notizie Roma del 20-09-2024 ore 13 | 10

(Di venerdì 20 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sono gli arresti domiciliari la misura di custodia cautelare disposta nei confronti di Chiara Petrolini 22 anni accusata dell’omicidio di sui figli neonati trovati sepolti nel giardino della villetta dove la ragazza vive con la famiglia a Vignale di Traversetolo Parma non è chiaro dove la ragazza sarà collocata nel momento in cui si era disposta la misura cautelare Finalmente è l’unico momento che posso fare ha detto alla nonna la mamma del fidanzato della ragazza dopo aver appreso la notizia l’acqua in vado ancora a casa e tra le campagne in Emiliagna anche se la pioggia incessante ha lasciato il posto a rovesci sparsi treni hanno ripreso a circolare quasi normalmente ed è stata un’altra notte di paura e di disagi per i quasi 1500 sfollati è in piena emergenza con allerta rossa che ...