Truffe via SMS Asl Toscana Sud Est | non rispondete a comunicazioni false

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 20 settembre 2024) La AslSud Est ha lanciato un allarme riguardo a una serie divia SMS che stanno colpendo alcuni cittadini. Nei messaggi fraudolenti si richiede di aggiornare la propria posizione socio-sanitaria e di richiamare un numero perurgenti. L’azienda sanitaria chiarisce che tali SMS non provengono dai loro canali ufficiali e invita a non divulgare dati personali o chiamare numeri non verificati. L’azienda sottolinea l’importanza di affidarsi esclusivamente ai canali ufficiali e ricorda che ledel Servizio sanitario regionale avvengono tramite numeri verdi gratuiti, mai a tariffazione maggiorata. La Asl consiglia inoltre di disabilitare le chiamate ai numeri a pagamento attraverso il proprio operatore telefonico e di segnalare eventualialle forze dell’ordine.