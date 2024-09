Serie A svelata una nuova funzione del VAR | esordirà in Juve-Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 20 settembre 2024)ntus –, insieme alle altre partite della quinta giornata del campionato diA, vedrà una novità importante per quanto riguarda lo strumento del VAR. Mancano meno di ventiquattrore al big match trantus e, una sfida molto sentita dai tifosi partenopei e che potrà dare sicuramente indicazioni importanti per quanto concerne il campionato. La squadra di Antonio Conte ci arriva con ben tre vittorie di fila e un secondo posto in solitaria, a una lunghezza dalla sorpresa Udinese e a un punto in più rispetto a Inter,e Torino.