Schlein accordi sui temi e non sui nomi? Questa è un’enorme mistificazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) di Mauro Condarelli Da un po’ di tempo aparte si sente continuamente parlare di “programmi”, “agende”, “contratti” e molti termini simili come se gli elettori fossero chiamati a votare per questi. Da ultima, ma in buona compagnia, Schein continua a ripetere che glisi fanno sui “” e non sui “”. Secondo me. In Parlamento (e anche altrove) NON si eleggono “”, ma persone e lo sanno benissimo anche loro, tanto che Berlusconi ha voluto il suo cognome sul logo del Partito, non certo “Contratto con gli Italiani”, e Letta ben si è guardato dal far mettere sul simbolo del Pd “Agenda Draghi”.