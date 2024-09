Salva una turista in difficoltà ma viene multato per 1032 euro Doveva prima avvisare la Capitaneria di Porto

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 20 settembre 2024) AGI - Di sicuro in molti sarebbero pronti a giurare che lo scopo ultimo di un bagnino siare la vita a chi si trova in. Ma evidentemente non è così secondo le norme che ladiè chiamata a far rispettare. E non è così nemmeno per Saverio Amato, bagnino di 44 anni di Cavallino-Treporti, litorale adriatico a due passi da Venezia, che si è vistocon 1.032per aver egregiamente svolto il suo lavoro. Il suo unico errore? Aver pensato dire la vita ad unatedesca 70enne colta da malore che rischiava di annegare senza aver comunicato “immediatamente e tempestivamente” (come previsto da protocollo) il suo intervento alladi. Ad allertare laci ha infatti pensato il 118 e non il bagnino. Da qui la sanzione.