Real Valladolid vs Real Sociedad – pronostico formazioni notizie sulle squadre

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 20 settembre 2024) Lacercherà di ottenere la seconda vittoria nella Liga della stagione 2024-25 quando sabato 21 settembre pomeriggio si recherà all’Estadio Jose Zorrilla per affrontare il.Gli ospiti hanno faticato nelle prime fasi della nuova stagione, raccogliendo solo quattro punti in sei partite e occupando il 16° posto in classifica, mentre ilè 17°, avendo raccolto quattro punti nelle prime cinque partite. Il calcio di inizio divsè previsto alle 14 Anteprima della partitavsa che punto sono le dueIlha iniziato alla grande il suo ritorno in massima serie con una vittoria per 1-0 sull’Espanyol in casa, ma è riuscito a raccogliere solo un punto nelle ultime quattro partite di campionato.