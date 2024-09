Perché le donne hanno il terrore di sbagliare | Italvolley la clamorosa teoria di Julio Velasco

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) "Non mi sono mai innamorato di una mia atleta. Io con loro metto una certa distanza. L'allenatore non deve essere amico dei suoi giocatori. Non devono fare come i genitori che vanno alle feste dei figli e si mettono a ballare pure loro". Chiaro, anzi chiarissimo, il commento diparlando del rapporto che si deve tenere quando si è incaricati di allenare una squadra femminile. Lui, per esempio, lo ha fatto nel migliore dei modi, scrivendo una pagina di storia, poiché è riuscito nell'impresa di conquistare l'oro olimpico ai Giochi di Parigi 2024. Ma quella dell'"innamoramento" non è l'unica regola imposta dall'allenatore. "Mai permettere a nessuno di parlare male di un compagno", ha spiegatoin una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Secondo l'allenatore di Volley, c'è una differenza sostanziale tra gestire una squadra di maschi e una di femmine.