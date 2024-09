Oroscopo Paolo Fox 21 settembre 2024 | il Sagittario deve placare l' ansia

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di venerdì 20 settembre 2024) L'diFox del 21è pronto a spiegare per filo e per segno come andrà questo sabato. Con la Luna in Toro tante situazioni si sbriglieranno e tante altre si incasineranno. Attraverso le parole-guida del noto astrologo italiano sarà possibile contenere i danni. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di sabato 21, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.21diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete ti trova pronto a fare delle scelte fondamentali legate al lavoro. Per quanto riguarda l'amore, è in stand-by. Toro - L'diFox del Toro prevede un sabato agitato causa dell'amore. Qualcosa non va bene, ma dal 23potrai far luce su molte ombre.