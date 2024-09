Nuovi spogliatoi allo stadio di Levane

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Arezzo, 20 settembre 2024 – Si è conclusa la procedura di aggiudicazione dei lavori per l’efficientamento energetico deglicomunale di. Un’ opera importante che interessa la struttura sportiva della frazione più popolosa del territorio su cui è intervenuta il Sindaco Silvia Chiassai Martini: “Continua il nostro impegno nella riqualificazione degli impianti sportivi della città, per renderli più sicuri e adeguati, che interessano ogni giorno centinaia di ragazzi. Un notevole impegno economico che stiamo portando avanti da anni su tutto il nostro patrimonio pubblico soprattutto in termini di sicurezza e di ristrutturazione.