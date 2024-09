MotoGP Jorge Martin | Bagnaia è in gran forma ma non sono lontano! L’errore di Misano-1? Guardo avanti…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024)chiude con fiducia il suo venerdì delPremio dell’Emilia-Romagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato diAdriatico, intitolato a Marco Simoncelli, il più veloce della giornata è stato Francesco, ma il pilota del team Ducati Pramac ha risposto allade al suo rivale per il titolo. Francescoinfatti ha piazzato il record della pista in 1:30.286 con 198 millesimi sue 299 su Marc Marquez. Quarta posizione per Enea Bastianini a 321, mentre è quinto Fabio Quartararo a 6 decimi esatti. Sesto Franco Morbidelli a 646 millesimi, settimo Marco Bezzecchi a 678 millesimi, ottavo Maverick Vinales a 704, nono Pedro Acosta a 705, mentre chiude la top 10 Aleix Espargarò a 881.