Milan allenamento in vista Inter | due confermati in gruppo

(Di venerdì 20 settembre 2024) Si avvicina l’attesissimo derbyin programma domenica sera a San Siro, con le squadre al lavoro sul campo d’per preparare al meglio la partita. I rossoneri hanno disputato una seduta mattutina, con due recuperiinMATTUTINO – Si lavora aello indi, attesissimo derby in programma domenica sera a San Siro e valevole per la quinta giornata del campionato italiano di Serie A. Una seduta mattutina per gli uomini di Paulo Fonseca, che si sono concentrati su esercizi tecnici e soprattutto lavoro atletico focalizzato sula rapidità, per poi passare alle esercitazioni sulle finalizzazioni e concludere con parte tattica e consueta partitella in campo ridotto proprio per preparare al meglio la gara di domenica.