Meteo weekend tornano graduali schiarite

(Di venerdì 20 settembre 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, Già nel corso di venerdì l’anticiclone comincerà a rinforzare e ad espandersi verso l’Italia, favorendo condizioni via via più stabili. La prima parte delsarà infatti caratterizzata da una sua presenza, garanzia di tempo in prevalenza stabile sabato sull’Italia e abbastanza soleggiato. Non mancherà tuttavia qualche disturbo a carattere locale, per la formazione di annuvolamenti nel pomeriggio sulle Alpi occidentali e sulle zone interne del Centro-Sud Italia, associati a locali brevi piovaschi che tenderanno comunque ad esaurirsi in serata. In particolare questi saranno più probabili sulla dorsale tosco-emiliana, sulle zone interne delle Marche, dell’alto Lazio e su bassa Calabria e Sicilia ionica, comunque di debole intensità.