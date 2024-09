Matteo Renzi | Il Pd? Non chiedo scusa e non ci torno

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 20 settembre 2024) AGI - "Assolutamente no. Io ho fatto una Festa dell'Unita', c'erano duemila persone, era quella di Pesaro: talmente tanta gente che hanno dovuto restituire i soldi a quelli che avevano fatto le prenotazioni al ristorante perchè hanno detto che c'era troppa gente. Non ho la minima intenzione di tornare nel Pd. Non ci penso proprio".risponde cosi', a margine dell'evento al Teatro di Parenti di Milano per i 5 anni di Italia Viva, a chi gli chiede se si senta di chiederealla comunita' del Pd. "Se gli elettori del Pd non vogliono votare per me - prosegue - fanno benissimo a non votare per me. Votino per il Pd. Noi puntiamo a un voto diverso da quello del Pd di Elly Schlein: un voto moderato e riformista. Non mi pento delle unioni civili, non mi pento degli 80 euro, non mi pento del Jobs Act, non mi pento del terzo settore, non mi pento della legge sull'autismo".