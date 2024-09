Mario Pojer e la memoria del vino

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 20 settembre 2024) I baffi importanti, lo sguardo diretto, le parole che scorrono libere e una storia da raccontare:è un comunicatore nato, un personaggio che ha fatto la storia del Trentino-Alto Adige vinicolo e che c’era quando ilha iniziato a essere quello che oggi è. Sentire i suoi aneddoti ci ha fatto capire come è cambiato il sistema enologico e come, negli anni d’oro, le cose fossero diverse e le possibilità fossero infinite. Nemmeno allora, però, si poteva fare a meno di tanto lavoro, della giusta intuizione e del coraggio, cifra stilistica che qui tra la Valle dell’Adige e la Valle di Cembra, precisamente sulla collina di Faedo, di certo non è mai mancata.