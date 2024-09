Lorenzo Posocco disegna la linea minimal e rigorosa ’Found Family’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) "Attraverso la moda voglio dare potere alle donne". Così, 42 anni stylist di cantanti come Marco Mengoni, Emma Marrone e Rosalie, ma anche stilista della suaLPS,Studio, ingaggiato da un grande gruppo come Max Mara perre la collezione Max & Co. per lache rilancia con saggezza e acume ilismo dello stile. Dopo anni pluriscintillanti torna il rigore delle linee, la bellezza della materia, il colore unito senza troppe decorazioni. Tutto è a scomparsa le tasche come le zip, tutto è come se fosse riservato solo alla donna che sceglierà questo inedito Max & Co. che non urla ma sussurra. Una sorpresa alla Milano Fashion Weeek di cui si sentiva il bisogno, specie per i tempi che viviamo.