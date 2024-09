Le morti e il silenzio | Infortuni in aumento Controlli sugli accessi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Erano “fantasmi“ anche i due operai egizianiintossicati nel 2022 in un cantiere edile a Moltrasio. Reclutati a Milano, nel quartiere di San Siro dove vivevano, per costruire ville di lusso sul lago di Como, dormendo nel container dove hanno perso la vita. Sono ancora aperte le indagini preliminari coordinate dalla Procura di Como, che si concentrano sulla catena di responsabilità nell’incidente e anche sul sistema di reclutamento. Ci sono volute due settimane, tornando a un altro caso, per risalire alla reale identità di un operaio egiziano che a settembre 2022 è morto dopo essere rimasto coinvolto in un gravissimoo sul lavoro in un cantiere in via Pasolini, nel quartiere residenziale di Cascina Merlata.