La cena del cuore Note di solidarietà

(Di venerdì 20 settembre 2024) L’organo della chiesa è tornato a suonare per la gioia dei fedeli. Per anni l’organo della parrocchia di Montebello è rimasto in silenzio, perché non era in buone condizioni. Grazie alla intraprendenza e al grandedel comitato della parrocchia di Santa Margherita è stato possibile aggiustarlo ed è tornato a allietare le messe e le varie funzioni della parrocchia. Il comitato della parrocchia ha organizzato unadi beneficenza e grazie a un piccolo grande gesto didei partecipanti, oltre una sessantatina di commensali (foto) che hanno partecipato anche da altre località è stato possibile il ripristino dello strumento. Alcune signore della parrocchia, un gruppetto di volontarie che si conta sulle punta delle dita, hanno preparato le pietanze per lanelle loro case. Laè stata fatta nel salone della parrocchia nel rispetto delle norme.