Il senso dell’Europa per gli ucraini che combattono per la loro libertà

(Di venerdì 20 settembre 2024) Per cosa sta combattendo l’Ucraina? In due anni e mezzo di resistenza è parso chiaro al mondo che gliavessero una marcia in più data dall’appartenenza a un ideale. La motivazione, il sentirsi parte di una giusta causa, è ciò che spinge un uomo a fare un passo in avanti sul fronte, anziché uno indietro. La rivoluzione del 2013 di Euromaidan, con le bandiere dell’Unione tenute alte nonostante gli attacchi della polizia, per molti è stato il punto di svolta che ha portato all’inizio della guerra: che sia l’ideale europeo a tenere viva la resistenza ucraina? O forse è il desiderio di democrazia e, incarnato nella bandiera blu a stelle gialle? Sarebbe una risposta comoda, non del tutto inesatta, ma incompleta. Lo scorso agosto ho girato per due settimane tra Kyjiv, Leopoli e la Galizia Polacca ricercando anche questo: il rapporto con l’Unione Europa.