Il Pinguino | da Danny De Vito a Colin Farrell evoluzione cinematografica di un villain eccezionale

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dai fumetti allo schermo: ecco come Oswald Chesterfield Cobblepot è diventato un personaggio chiave nell'universo di Batman. Tra cinema, animazione e serie tv. Oswald Chesterfield Cobblepot, più comunemente conosciuto come il. Tra i più famosidei fumetti, senza dubbio tra i più amati e caratteristici nemici di Batman, come dimostra la serie The Penguin, spin-off targato HBO (è su Sky e in streaming su NOW), con protagonista. Storia lunga, quella di Oswald. Per la prima volta compare su Detective Comics nel 1941, disegnato e ideato da Bill Finger e Bob Kane. Declinato come "abile ladro che, ben presto, si posiziona tra i ranghi più alti della mala di Gotham City". Un profilo perfetto, accattivante nella personalità e nell'estetica. Basso,