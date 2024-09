Il Napoli affronta la Juventus allo Stadium | i pronostici dei bookmaker

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 20 settembre 2024) Conte è tornato, con 3 vittorie consecutive in campionato aveva- momentaneamente- lanciato ilal secondo posto in classifica alle spalle dell’Udinese Antonio Conte è tornato, con 3 vittorie consecutive in campionato aveva lanciato – momentaneamente- ilal secondo posto in classifica alle spalle dell’Udinese, dopo il passo falso al debutto contro il Verona. Gli azzurri hanno avuto una settimana intera per preparare lo scontro direttocontro la, reduce dal successo 3-1 all’esordio in Champions League contro il PSV martedì sera. È il primo vero big match della stagione per Thiago Motta e Antonio Conte.: Le quote dei bookies vedono i bianconeri favoriti Le quote dei bookies vedono i bianconeri favoriti, ma sarà una sfida molto equilibrata.