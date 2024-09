Hamilton accusa di razzismo il presidente della Fia | ha chiesto ai piloti di non essere volgari come i rapper

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 20 settembre 2024) Lewishato ilFia, Mohammed Ben Sulayem, di aver utilizzato un linguaggio razzista. IlFia ha invitato in una intervista a Autosport di evitare di dire parolacce nei team-radio. Per farlo però, secondo Lewis, ha usato termini razzisti: «Dobbiamo fare una distinzione tra il nostro sport, il motorsport, e la musica rap. Non siamo, sai. Dicono la parola con la f (fuck, ndr) quante volte al minuto? Non ci siamo. Quelli sono loro e noi siamo noi». Interpellato su queste parole,ha fatto notare un vena dinelle parole di Sulayem: «Quello che ha detto Ben Sulayem, non mi piacel’ha espresso. Dire ‘’ è molto stereotipato. Se ci pensi, la maggior parte deisono neri, quindi significa ‘non siamoloro’. Quindi penso che queste siano le parole sbagliate e che ci sia un elemento razziale lì».