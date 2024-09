F1 GP Singapore | caratteristiche del circuito orario e dove vederlo in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Marina Bay (), 20 settembre 2024 - Bagarre in pista e polemiche fuori, con nel mezzo una lotta iridata più aperta che mai. La Formula 1 entra nella fase finale del mondiale 2024, in un clima di grande competizione che va, come spesso accade nel Circus, ad uscire anche oltre i confini del tracciato. Ala McLaren cercherà di allungare nella classifica costruttori, dopo che nell'appuntamento di Baku la Red Bull ha abdicato dal trono dopo due anni di dominio. Lando Norris proverà ad insidiare Max Verstappen per la classifica piloti, in unla monoposto dell'olandese dovrebbe soffrire particolarmente, come già accaduto negli scorsi anni. La Ferrari, nel frattempo, è tornata competitiva e farà esordire una nuova specifica per l'ala anteriore, dalla quale si aspetta un salto prestazionale per tentare di restare in corsa nel campionato costruttori.