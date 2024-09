Esonero De Rossi Giannini | Non l’ho capito e i Friedkin hanno avallato scelte di altri… ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 20 settembre 2024) L’ex capitano e una delle bandiera della Roma a Cityrumors.it ha spiegato il suo rammarico per l’improvviso addio dell’allenatore Unche ha lasciato tutti di stucco. Impassibili e quasi senza respiro, tra tutti un ex grande giocatore della Roma, molto amico di Daniele Deanzi è stato uno dei primi a spingere verso il rinnovo nella passata stagione. E la cacciata dopo appena tre mesi dalla firma del triennale, Giuseppeproprio non se l’aspettava. L’ex capitano della Roma Giuseppespiega il suo rammarico per l’di De(Ansa Foto) Cityrumors.itUna doccia fredda, di quelle che resti senza respiro per ore perché proprio non te l’aspetti. “Sono rimasto senza parole, ma è anche vero che è la vita del professionista e dell’allenatore, può succedere.