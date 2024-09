EarOne debutto al top per i Pinguini ma in testa è un brano straniero

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 20 settembre 2024) La top 3 dei brani più trasmessi dalle radio italiane in questa settimana, ecco il podio dell’Airplay Settimana #38, tra conferme internazionali e novità italiane, il podio dell’Airplay si rinnova anche oggi. Al 1º posto troviamo Karol G con Si Antes Te Hubiera Conocido ormai un grandissimo successo che conquista la vetta della classifica generale per la seconda volta dalla sua Radio Date. In 2° posizione una nuova entrata, iTattici Nucleari stabiliscono un nuovo primato: Romantico Ma Muori è il più altoradiofonico del 2024! Fino ad oggi nessunuscito in questo anno aveva avuto un esordio così esplosivo. 3° gradino del podio per Ragni; il nuovo singolo di Tananai che anticipa l’uscita del suo album Calmocobra. Tutte le classifiche, tutti i numeri, le nuove entrate e gli Highest Climbers della settimana sono disponibili.