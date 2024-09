D’Aversa avverte i suoi | Niente sentimentalismi Adesso si azzera tutto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Oltre venti anni fa, ad inizio millennio, hanno condiviso lo spogliatoio per due stagioni e mezzo tra Ternana e Siena, oggi alle 18.30 all’Unipol Domus di Cagliari si ritroveranno l’uno di fronte all’altro in panchina. Stiamo parlando del tecnico azzurro Robertoe del grande ex Davide Nicola, condottiero dell’ultima storica salvezza in A dell’Empoli, ma passato in estate al Cagliari. Una sfida dal sapore amarcord visto che scenderanno in campo con la maglia rossoblù anche Luperto e Marin, oltre a Piccoli, altri due grandi protagonisti dell’impresa dello scorso 26 maggio. "Sappiamo che miracolo Davide Nicola ha fatto l’anno scorso, sappiamo però anche che ieri (mercoledì ndr) nonostante l’allenamento fosse a porte chiuse qualcuno è venuto a spiarlo – esordisce–.